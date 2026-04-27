Edil San Felice, assemblea approva bilancio 2025 e dividendo di 0,07 euro

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Edil San Felice , operatore attivo nel settore delle manutenzioni di infrastrutture critiche in Italia quotato sul mercato Euronext Growth Milan, ha approvato il bilancio di esercizio 2025. La società ha conseguito un valore della produzione pari a 54,1 milioni, in aumento del 4,8% rispetto ai 51,6 milioni di al 31 dicembre 2024, un EBITDA pari a 11,1 milioni e l'utile netto in significativa crescita (+13%) a 7,4 milioni di euro.



L'assemblea ha confermato la proposta del CdA di un dividendo pari a 0,07 euro per azione, per complessivi 1,5 milioni di euro, con data di stacco il 06 luglio 2026, data di legittimazione (record date) il 7 luglio 2026 e data di pagamento l'8 luglio 2026. I restanti 5.892.000 euro di utile netto sono stati destinati all'incremento della riserva straordinaria. Inoltre, l'assemblea ha nominato la Società di Revisione RSM per gli esercizi 2026-2027 e 2028.

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