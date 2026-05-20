Francoforte: andamento negativo per K+S

(Teleborsa) - Retrocede Kali und Salz , con un ribasso dell'1,82%.



L'andamento della compagnia attiva nel settore chimico-biologico nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Analizzando lo scenario di K+S si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 14,37 Euro. Prima resistenza a 14,87. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 14,13.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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