Target batte le attese nel primo trimestre: guidance rivista al rialzo

(Teleborsa) - Target ha chiuso il primo trimestre 2026 con risultati superiori alle attese. Le vendite nette si attestano a 25,4 miliardi di dollari (+6,7%), con le vendite comparabili in crescita del 5,6% – più del doppio delle attese degli analisti che stimavano +2,5% – e l'EPS adjusted a 1,71 dollari (+32% rispetto all'EPS adjusted del Q1 2025). Tutti e sei i segmenti merceologici principali hanno registrato crescita, rispetto ai cinque in calo di un anno fa.



Il digitale guida la performance con vendite comparabili +8,9%, trainate da una crescita superiore al 27% nelle consegne same-day tramite il programma Target Circle 360. I ricavi non-merchandise crescono del 25%, sostenuti dalla piattaforma pubblicitaria Roundel e dal marketplace Target+.



Alla luce dei risultati, il Gruppo ha deciso di alzare la guidance annuale: crescita delle vendite nette attesa intorno al 4% (dal precedente 2%), con l'EPS adjusted atteso verso il limite superiore del range 7,50-8,50 dollari. Il margine operativo è previsto in miglioramento di oltre 20 punti base rispetto al 4,6% adjusted del 2025.



Il Ceo Michael Fiddelke ha commentato: "I risultati del primo trimestre sono stati più forti delle attese, fornendo incoraggianti segnali che la nostra strategia sta trovando riscontro presso i clienti. Siamo tuttavia concentrati sulla costruzione di una crescita coerente nel lungo termine e riconosciamo che c'è ancora molto lavoro davanti a noi".

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