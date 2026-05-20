USA, richieste di mutui settimanali in calo

(Teleborsa) - Tornano a scendere le domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 15 maggio, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un calo del 2,3%, dopo il +1,7% registrato la settimana precedente.



L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è rimasto sostanzialmente stabile, mentre quello relativo alle nuove domande è sceso del 4,1%.



Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono saliti appena al 6,56% dal 6,46% precedente.



(Foto: Mylo Kaye su Unsplash)

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