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Analisi Tecnica: EUR/CHF del 20/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 20/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 maggio

Seduta sostanzialmente invariata per il cambio Euro / CHF, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,04%.

Lo status tecnico di medio periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 0,9158, mentre i supporti sono stimati a 0,9144. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 0,9172.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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