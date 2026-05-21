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Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 20/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 20/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 maggio

Ottima performance per il Nasdaq Composite, che ha chiuso in rialzo dell'1,54%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 26.646,8, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 25.882,3. L'equilibrata forza rialzista del Nasdaq Composite è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 27.411,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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