Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 20/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 maggio
Ottima performance per il Nasdaq Composite, che ha chiuso in rialzo dell'1,54%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 26.646,8, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 25.882,3. L'equilibrata forza rialzista del Nasdaq Composite è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 27.411,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)