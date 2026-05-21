Autostrade per l’Italia al Festival di Trento: Francesca Lollobrigida tra sport e sicurezza stradale

(Teleborsa) - Il viaggio come esperienza di crescita, memoria e condivisione. Le autostrade come luoghi che accompagnano i ricordi e segnano le tappe più importanti della vita personale e professionale. È questo il filo conduttore dell’incontro con Francesca Lollobrigida, campionessa Olimpica di pattinaggio di velocità su ghiaccio, atleta del Gruppo Sportivo Aeronautica Militare, protagonista del panel "Sport in Movimento", promosso da Autostrade per l’Italia nell’ambito del Festival dell’Economia di Trento.



Nel dialogo con il giornalista radiofonico, Enrico Galletti, ospitato al Museo Diocesano Tridentino, Lollobrigida ha ripercorso i viaggi che hanno accompagnato la sua carriera sportiva: le partenze da Roma verso Trento e l’Olanda per raggiungere le piste di ghiaccio, i lunghi tragitti in auto condivisi con compagni di squadra e familiari, le immagini delle autostrade che scorrono insieme ai ricordi di crescita e formazione.



Un racconto personale in cui il movimento si intreccia con i valori dello sport: impegno, sacrificio, disciplina e spirito di squadra. Valori che accompagnano ogni atleta dentro e fuori dalla competizione e che trasformano anche il viaggio in un’esperienza di condivisione e costruzione del proprio percorso umano e professionale. Al centro dell’incontro anche il tema della sicurezza stradale. La campionessa Olimpica ha sottolineato come la velocità, elemento essenziale nello sport agonistico, debba essere sempre accompagnata da responsabilità, attenzione e rispetto delle regole quando ci si mette alla guida. Un messaggio rivolto soprattutto ai più giovani, per promuovere una cultura della mobilità consapevole e della tutela della vita.



L’appuntamento rientra nel programma di incontri organizzati da Autostrade per l’Italia, main partner del Festival dell’Economia di Trento, dedicati al tema del viaggio e della trasformazione del territorio.



A fare da cornice agli eventi, la mostra "Italia in movimento. Autostrade e futuro", visitabile fino al 24 maggio presso il Museo Diocesano Tridentino. L’esposizione racconta il ruolo della rete autostradale nello sviluppo economico, sociale e culturale del Paese attraverso fotografie, materiali d’archivio, mappe e contributi visivi che ripercorrono un secolo di trasformazioni italiane.

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