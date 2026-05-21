Milano
20-mag
0
0,00%
Nasdaq
20-mag
29.298
+1,66%
Dow Jones
20-mag
50.009
+1,31%
Londra
20-mag
10.432
+0,99%
Francoforte
20-mag
24.737
+1,38%
Giovedì 21 Maggio 2026, ore 03.56
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Avvio positivo per Shanghai, in crescita (dello 0,74%)
Borsa: Avvio positivo per Shanghai, in crescita (dello 0,74%)
L'Indice della Borsa di Shanghai inizia gli scambi a 4.162,18 punti
In breve
,
Finanza
21 maggio 2026 - 03.38
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Spunto rialzista per l'indice della Borsa cinese, in allungo dello 0,74%, dopo aver esordito a 4.162,18.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Avvio positivo per Shanghai, in crescita (dello 0,83%)
Borsa: Avvio positivo per Shanghai, in crescita (dello 0,83%)
Borsa: Scambi in positivo per Shanghai, in progresso dello 0,70% alle 05:48
Borsa: Scambi in positivo per Shanghai, in progresso dello 0,89% alle 05:48
Argomenti trattati
Borsa
(1682)
Altre notizie
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,42%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,59%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,52%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,66%
Borsa: Giornata positiva per Shanghai, in rialzo dello 0,74%
Borsa: Modesto recupero per Shanghai, in aumento dello 0,48%
Guide
Pensione integrativa: come funziona, quali forme esistono e quando conviene
Negli ultimi vent’anni il sistema pensionistico pubblico è stato progressivamente riformato in senso più restrittivo: l’età di uscita si è alzata, il metodo di calcolo è passato al contributivo e gli...
leggi tutto