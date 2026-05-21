Milano 20-mag
0 0,00%
Nasdaq 20-mag
29.298 +1,66%
Dow Jones 20-mag
50.009 +1,31%
Londra 20-mag
10.432 +0,99%
Francoforte 20-mag
24.737 +1,38%

Borsa: Avvio positivo per Shanghai, in crescita (dello 0,74%)

L'Indice della Borsa di Shanghai inizia gli scambi a 4.162,18 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio positivo per Shanghai, in crescita (dello 0,74%)
Spunto rialzista per l'indice della Borsa cinese, in allungo dello 0,74%, dopo aver esordito a 4.162,18.
Condividi
```