Dolomiti Energia, EBITDA 1° trimestre in calo a 97 milioni con minor produzione idroelettrica

(Teleborsa) - Dolomiti Energia ha chiuso il primo trimestre 2026 con ricavi pari a 670,1 milioni di euro (+4%), sostenuti da flessibilità e business regolati, mentre l'EBITDA si attesta a 96,7 milioni di euro (117,5 milioni nel primo trimestre 2025), penalizzato dalla significativa contrazione della produzione idroelettrica (-33% idraulicità sulle Alpi orientali) e da prezzi di vendita inferiori rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. L'impatto negativo, è stato parzialmente compensato dalla crescita dei business regolati e dal contributo delle nuove attività legate alla flessibilità del sistema elettrico, che nel complesso hanno registrato un incremento della marginalità del +12% nel trimestre.



La strategia finanziaria adottata ha portato ad una posizione finanziaria netta in linea con il piano di investimenti e sviluppo, che passa da 601 milioni del 31 dicembre 2025 ai 640 milioni del primo trimestre 2026 e mantiene una solidità finanziaria in grado di supportare il percorso di crescita con un rapporto di leva a 1,3x. Gli investimenti del periodo pari a 33 milioni di euro si sono concentrati nella generazione rinnovabile e nel potenziamento delle reti di distribuzione a servizio dei territori serviti.



"I risultati conseguiti - commenta l'AD Stefano Granella - confermano la solidità del nostro modello e la capacità di proseguire con coerenza nel percorso di crescita. In un contesto di forte evoluzione dei mercati energetici, abbiamo rafforzato il posizionamento industriale, l'espansione del portafoglio rinnovabile, lo sviluppo delle capacità di gestione della flessibilità del sistema elettrico e le partnership strategiche a supporto della creazione di valore nel medio-lungo periodo".



"La crescita del gruppo si sostanzia anche nella crescita delle risorse umane impiegate che supera i 1700 collaboratori e nella capacità di essere abilitatori dell'integrazione energetica grazie al successo ottenuto nell'energy release che ha riguardato oltre 250 clienti industriali e alla stipula del contratto di tolling per una BESS con il gruppo Metlen - ha aggiunto - In un contesto di evoluzione dei mercati energetici, sta emergendo con sempre maggiore evidenza il contributo dei nuovi business nel nostro percorso di crescita. I primi risultati dell'energy release, insieme alla crescita della produzione eolica e fotovoltaica - testimoniano la solidità delle scelte strategiche intraprese e il progressivo rafforzamento di un modello più diversificato e resiliente nel tempo".

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