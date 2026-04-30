Dolomiti Energia, ok da soci a dividendo record di 13,09 centesimi. Valuta possibile IPO

(Teleborsa) - L'assemblea dei soci di Dolomiti Energia ha approvato la Relazione Finanziaria consolidata al 31 dicembre 2025 e deliberato la distribuzione di un dividendo pari a 13,09 centesimi per azione, segnando il valore distribuito più elevato di sempre.



“Siamo soddisfatti dei positivi risultati 2025 - commenta il CEO Stefano Granella - Grazie all'accelerazione sugli investimenti consolidiamo la leadership in Italia come principale player integrato rinnovabile, diversificando le fonti e aumentando il nostro contributo al sistema elettrico del Paese. Proseguiamo con determinazione nell'attuazione del Piano Strategico, facendo leva su una governance solida e sulla capacità di sostenere una crescita sostenibile nel lungo periodo".



Nel corso dell'esercizio è stato approvato il nuovo Piano Strategico 2025-2030, che segna un passaggio chiave nell'evoluzione del Gruppo. Il Piano punta su due pilastri fondamentali: l'integrazione lungo l'intera filiera energetica, dalla produzione al cliente finale, e lo sviluppo delle infrastrutture di rete, a servizio dei territori e della sicurezza del sistema.



Nel 2025 Dolomiti Energia ha realizzato investimenti complessivi per 325 milioni di euro, mentre la Posizione Finanziaria Netta di gruppo è pari a 601,1 milioni di euro, valore maggiore rispetto al dato del 2024 (396,8 milioni di euro) principalmente per effetto dei crescenti investimenti. Il rapporto fra la Posizione Finanziaria Netta ed EBITDA risulta pari a 1,2x a testimonianza della solidità finanziaria del gruppo e della sua capacità di continuare a crescere con investimenti organici e con operazioni di M&A.



La società segnala il trend positivo dell'attività di mercato che, pur in una situazione di concorrenza sempre più spinta, ha registrato anche per il 2025 un aumento dei clienti serviti nel mercato libero, con un incremento del 14% rispetto al 2024, pari a circa 95.500 unità. La combinazione della buona valorizzazione sui mercati energetici all'ingrosso e della buona performance delle attività di vendita di energia elettrica e gas, oltre al solido contributo dei business regolati, hanno permesso di raggiungere risultati consolidati positivi: l'EBITDA consolidato è risultato pari a 491,2 milioni di euro (678,5 milioni nel 2024), mentre l'utile netto di competenza del gruppo è pari a 265,7 milioni di euro (348,2 milioni nell'esercizio precedente), entrambi in diminuzione per effetto della disponibilità idrica tornata allineata alle medie storiche.



"Nel quadro delle valutazioni strategiche di sviluppo - ha dichiarato la Presidente Silvia Arlanch - la società ha avviato delle analisi preliminare, non vincolanti, aventi ad oggetto la possibile operazione di quotazione delle azioni ordinarie della capogruppo. Qualsiasi eventuale decisione resta subordinata all'esito di tali analisi, alle condizioni di mercato e alle decisioni dei soci".

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