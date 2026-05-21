dsm-firmenich, dual listing a Zurigo oltre alla quotazione su Euronext Amsterdam

(Teleborsa) - dsm-firmenich si è quotata su SIX Swiss Exchange, oltre alla quotazione già esistente su Euronext Amsterdam. In questo contesto, 253.626.947 azioni sono state ammesse alla negoziazione sulla Borsa di Zurigo. Il dual listing non ha comportato l'emissione di nuove azioni.



A partire dal 22 maggio 2026, dsm-firmenich sarà inclusa nell'indice Swiss Performance Index (SPI), aumentando ulteriormente la visibilità della società tra gli investitori svizzeri e internazionali.



"La nostra quotazione su SIX Swiss Exchange rappresenta un traguardo importante per dsm-firmenich e rafforza ulteriormente il nostro posizionamento presso gli investitori svizzeri e internazionali - ha detto Dimitri de Vreeze, CEO di dsm-firmenich - Insieme alla quotazione su Euronext Amsterdam, questa nuova piattaforma di negoziazione amplia l'accesso ai capitali e consolida la nostra presenza nei principali mercati azionari europei. Prevediamo che ciò contribuirà al continuo sviluppo di una base azionaria diversificata e di alta qualità e alla creazione di valore a lungo termine".



"dsm-firmenich è un'azienda riconosciuta a livello globale con profonde radici svizzere, una solida tradizione di innovazione e una presenza internazionale di rilievo - ha detto Tomas Kindler, Global Head Exchanges di SIX - Grazie alla quotazione su SIX Swiss Exchange e all'inclusione nei principali indici svizzeri, la società beneficerà di una maggiore visibilità, di un maggiore coinvolgimento con investitori istituzionali svizzeri specializzati e di una presenza rafforzata in uno dei mercati finanziari più stabili e affidabili d'Europa".

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