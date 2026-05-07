Eurocommercial Properties, vendite retail del primo trimestre trainate dall'Italia

(Teleborsa) - Eurocommercial Properties , società di investimenti immobiliari quotata su Euronext Milan con un dual listing, ha comunicato che le vendite al dettaglio del Gruppo hanno registrato un inizio d'anno positivo nel 2026, con una crescita del 4,9% nel primo trimestre, leggermente superiore al +4,5% registrato nei dodici mesi precedenti. A livello nazionale, l'Italia ha registrato la performance migliore, con un aumento delle vendite al dettaglio del 7,4% nel trimestre, seguita dalla Svezia con il +4,2%. Anche Belgio e Francia hanno riportato una crescita positiva, rispettivamente del 2,1% e dell'1,9%.



La società ha completato con successo l'erogazione di 525 milioni di euro di finanziamenti a lungo termine relativi al rifinanziamento di Carosello e I Gigli in Italia e di C4 in Svezia. Si conclude così il round di rifinanziamento avviato nel 2025 e si estende la durata media del debito del Gruppo. Il net loan-to-value ratio, basato sul consolidamento proporzionale, si attesta al 40,1%. Il risultato degli investimenti diretti per azione è pari a 0,62 euro, a testimonianza di una solida performance operativa.



Ipotizzando che non si verifichino deterioramenti significativi del contesto macroeconomico e geopolitico per il resto dell'anno, Eurocommercial Properties conferma le previsioni per il risultato degli investimenti diretti nel 2026, che si attesteranno tra 2,45 e 2,50 euro per azione.



"I risultati del primo trimestre confermano il solido slancio operativo del nostro portafoglio - ha commentato il CEO Evert Jan van Garderen - Abbiamo registrato una crescita continua sia delle vendite che dell'affluenza, supportata dalla costante attività di locazione, a conferma del forte appeal dei nostri centri commerciali. Questo trend positivo è ulteriormente rafforzato dall'acquisizione di Avion Shopping a Umea, in Svezia, un importante polo regionale con solide credenziali ESG, che ha mostrato una forte performance nel primo trimestre del 2026 e ha iniziato a contribuire ai risultati del Gruppo dopo il completamento dell'operazione ad aprile".

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