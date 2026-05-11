PREATONI Group debutta su Euronext Growth Paris con una capitalizzazione di 396 milioni di euro

(Teleborsa) - PREATONI Group ha annunciato il trasferimento delle proprie azioni da Euronext Access+ a Euronext Growth Paris, segnando una nuova fase nel percorso di crescita internazionale del gruppo fondato negli anni ’90 dall’imprenditore italiano Ernesto Preatoni.



L'ammissione al mercato Euronext Growth è avvenuta oggi, 11 maggio 2026, con ticker ALPG. All’apertura delle contrattazioni, il titolo ha registrato un prezzo di 45 euro per azione, sulla base della chiusura dell’8 maggio su Euronext Access+ Paris, portando la capitalizzazione di mercato della società a circa 396 milioni di euro.



Attivo nel settore hospitality e turismo in Egitto e Italia, oltre che nello sviluppo immobiliare residenziale nei Paesi Baltici, il gruppo dispone di importanti riserve di terreni che garantiscono visibilità sui futuri programmi di sviluppo e sostengono una crescita orientata alla sostenibilità ambientale e alla soddisfazione dei clienti.



Secondo Patrick Werner, presidente del Consiglio esecutivo del gruppo, il passaggio a Euronext Growth rappresenta "un passo naturale verso una maggiore visibilità, una migliore liquidità del titolo e un quadro di mercato più riconosciuto dagli investitori", con l'obiettivo di sostenere la crescita profittevole della società nel lungo periodo.



Con oltre 30 anni di esperienza nei settori alberghiero e immobiliare, PREATONI Group punta ora ad accelerare la propria espansione internazionale rafforzando il dialogo con il mercato finanziario europeo.







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