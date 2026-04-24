Londra: performance negativa per easyJet

(Teleborsa) - Sottotono la compagnia aerea low cost inglese , che passa di mano con un calo del 2,37%.



La tendenza ad una settimana di easyJet è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di easyJet segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 3,553 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 3,637. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 3,518.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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