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Generali, Borean: Solida profittabilità in ogni condizione di mercato

Assicurazioni, Finanza
Generali, Borean: Solida profittabilità in ogni condizione di mercato
(Teleborsa) - "Manterremo il livello di profittabilità che abbiamo in ogni condizione di mercato" e non vediamo "venti contrari" dalla situazione geopolitica. Lo ha detto il Cfo del Gruppo Generali Cristiano Borean nella conference call sui risultati del primo trimestre, dopo aver confermato che i segmento Vita mantiene una performance commerciale "solida" ed il segmento Danni mostra un miglioramento della redditività, pur con un maggiore impatto degli eventi catastrofali.

Il manager ha confermato che, alla luce dei buoni risultati e di una posizione di capitale solida, la gestione resta "focalizzata sulla piena creazione di valore per tutti gli stakeholders".
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