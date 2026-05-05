Unicredit corre a Piazza Affari, Orcel illustra le direttrici strategiche tra M&A, Commerzbank e Generali

(Teleborsa) - Effervescente Unicredit
, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,42%.
Il primo trimestre 2026
annunciato oggi, prima dell'avvio del mercato, dal gruppo di Piazza Gae Aulenti conferma la traiettoria di crescita di UniCredit, che archivia il miglior risultato della sua storia recente
e consolida un ciclo di espansione ormai lungo oltre cinque anni. La banca guidata da Andrea Orcel
ha registrato numeri sopra le attese, rafforzando ulteriormente la fiducia sugli obiettivi futuri.
Nel corso della conference call con gli analisti, Orcel ha delineato le principali direttrici strategiche, tra opportunità di consolidamento in Italia
, gestione della partecipazione in Generali
e avvio dell’OPS su Commerzbank
. L’amministratore delegato ha ribadito un approccio disciplinato, orientato alla creazione di valore e alla selettività nelle operazioni, in un contesto in cui il gruppo mantiene flessibilità strategica e attenzione alle opportunità di mercato.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dell'istituto di credito
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Unicredit
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 66,3 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 68,17. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 65,07.