Londra: rosso per Endeavour Mining

(Teleborsa) - Sottotono l' azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale , che passa di mano con un calo dell'1,97%.



Lo scenario su base settimanale di Endeavour Mining rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di breve periodo di Endeavour Mining evidenzia un declino dei corsi verso area 43,16 sterline con prima area di resistenza vista a 43,8. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 42,94.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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