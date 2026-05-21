Londra: scambi al rialzo per 3i Group

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società d'investimenti con sede a Londra , in guadagno dell'1,88% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di 3i Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di medio periodo di 3i Group ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 22,46 sterline. Supporto a 21,87. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 23,05.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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