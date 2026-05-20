Londra: movimento negativo per 3i Group

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società d'investimenti con sede a Londra , che mostra un decremento del 2,04%.



L'andamento di 3i Group nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico di 3i Group suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 21,46 sterline con tetto rappresentato dall'area 21,85. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 21,32.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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