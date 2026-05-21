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Ordini macchinari core Giappone (MoM) in marzo

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Ordini macchinari core Giappone (MoM) in marzo
Giappone, Ordini macchinari core in marzo su base mensile (MoM) -9,4%, in calo rispetto al precedente +13,6% (la previsione era -7,7%).
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