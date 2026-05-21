Rocket Sharing Company, cede Stantup Service a Mexedia per 16,5 milioni

(Teleborsa) - Rocket Sharing Company società quotata sul mercato Euronext Growth Milan che ha sviluppato un’innovativa piattaforma di

marketplace integrata con un sistema di fidelizzazione, comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha approvato la sottoscrizione di un accordo vincolante per la cessione della partecipazione detenuta in Stantup Service, pari al 51% del relativo capitale sociale, in favore di Mexedia, quotata a Parigi, per un controvalore complessivo di 16,5 milioni di euro.



L’Operazione rappresenta, a giudizio del management, una rilevante opportunità per la Società di monetizzare l’investimento effettuato nel 2022 a condizioni particolarmente favorevoli. Il controvalore complessivo di 16,5 milioni attribuito alla Partecipazione Stantup segna un significativo incremento rispetto al valore di acquisizione originario nel dicembre 2022. L'Operazione consente inoltre alla Società di rafforzare la propria dotazione patrimoniale e finanziaria, creando le condizioni per perseguire nuove iniziative strategiche di crescita.



Stantup opera nel settore della fornitura di servizi IT, ivi inclusi consulenza aziendale, servizi digitali e soluzioni innovative in materia di strategia, tecnologia, marketing e sviluppo operativo per un diversificato portafoglio clienti, tra i quali spiccano anche player multinazionali, per i quali Stantup fornisce in outsourcing il servizio all-in-one di gestione end-to-end degli utenti, soprattutto nel ramo energia.



Stantup ha registrato, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, Ricavi di vendita pari a euro 3,1 milioni (pari a circa il 69% dei ricavi consolidati di Rocket nel medesimo periodo), un Ebitda di euro 0,6 milioni (rispetto all’Ebitda consolidato di euro 0,02 milioni), un Risultato Netto di euro 0,4 milioni (rispetto a un Risultato Netto consolidato di Rocket di euro 1,5 milioni negativo), nonché un indebitamento finanziario netto di circa euro 0,8 milioni (rispetto all’IFN consolidato di Rocket di circa euro 2,2 milioni).



Si prevede che il Closing dell’Operazione possa essere completato indicativamente entro la fine del primo semestre 2026.



Luigi Maisto, Presidente di Rocket, ha dichiarato: “La cessione della nostra partecipazione in Stantup rappresenta un momento di straordinaria importanza e una chiara dimostrazione della capacità di Rocket di creare valore tangibile per i propri azionisti attraverso una proficua strategia di M&A. Questa operazione ci dota di una rilevante disponibilità finanziaria che intendiamo indirizzare con decisione verso il futuro: circa il 30% dei proventi sosterrà la nostra strategia di acquisizione nei settori ad alto potenziale e del fintech, mentre

la restante quota accelererà lo sviluppo organico di soluzioni di pagamento digitali e servizi a valore aggiunto per le PMI. Guardiamo avanti con entusiasmo, pronti a consolidare il nostro ruolo di innovatori e a esplorare nuove sinergie industriali.”







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