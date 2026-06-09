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USA, Bilancia commerciale in aprile

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USA, Bilancia commerciale in aprile
USA, Bilancia commerciale in aprile pari a -55,9 Mld $, in aumento rispetto al precedente -56,6 Mld $ (la previsione era -56,2 Mld $).
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