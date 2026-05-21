Wall Street chiude in rialzo con Trump che dice di essere nelle "fasi finali" dei negoziati con l'Iran

(Teleborsa) - A Wall Street, il Dow Jones ha terminato la giornata con un aumento dell'1,31%, a 50.009 punti; sulla stessa linea, l' S&P-500 termina la giornata in aumento dell'1,08%. Effervescente il Nasdaq 100 (+1,66%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione dell' S&P 100 (+1,09%).



La Borsa americana ha così interrotto una serie negativa di tre giorni, grazie al calo dei prezzi del petrolio e dei rendimenti obbligazionari. Il morale degli investitori è migliorato dopo che il presidente Donald Trump ha dichiarato che l'amministrazione si trova nelle "fasi finali" dei negoziati con l'Iran.



Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti beni di consumo secondari (+2,50%), informatica (+1,87%) e materiali (+1,39%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti energia (-2,59%) e beni di consumo per l'ufficio (-0,97%).



Al top tra i giganti di Wall Street, Goldman Sachs (+5,75%), Nike (+4,17%), Boeing (+3,31%) e Sherwin Williams (+2,89%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Chevron , che ha terminato le contrattazioni a -3,00%.



Scivola United Health , con un netto svantaggio dell'1,53%.



Giornata fiacca per Merck , che segna un calo dell'1,09%.



Piccola perdita per Cisco Systems , che scambia con un -0,94%.



Tra i protagonisti del Nasdaq 100, ARM Holdings (+15,05%), Advanced Micro Devices (+8,10%), Constellation Energy (+7,90%) e Intel (+7,42%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Intuit , che ha terminato le contrattazioni a -5,29%.



Pesante Analog Devices , che segna una discesa di ben -3,92 punti percentuali.



In rosso Walmart , che evidenzia un deciso ribasso del 2,50%.



Spicca la prestazione negativa di Workday , che scende del 2,11%.



Tra le grandezze macroeconomiche più importanti dei mercati statunitensi:



Giovedì 21/05/2026

14:30 USA: PhillyFed (atteso 17,9 punti; preced. 26,7 punti)

14:30 USA: Permessi edilizi (atteso 1,38 Mln unità; preced. 1,37 Mln unità)

14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 210K unità; preced. 211K unità)

14:30 USA: Apertura cantieri (atteso 1,42 Mln unità; preced. 1,5 Mln unità)

15:45 USA: PMI composito (preced. 51,7 punti)

15:45 USA: PMI servizi (atteso 51,3 punti; preced. 51 punti)

15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 53,6 punti; preced. 54,5 punti).

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