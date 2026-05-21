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Wall Street chiude in rialzo con Trump che dice di essere nelle "fasi finali" dei negoziati con l'Iran

Finanza
Wall Street chiude in rialzo con Trump che dice di essere nelle "fasi finali" dei negoziati con l'Iran
(Teleborsa) - A Wall Street, il Dow Jones ha terminato la giornata con un aumento dell'1,31%, a 50.009 punti; sulla stessa linea, l'S&P-500 termina la giornata in aumento dell'1,08%. Effervescente il Nasdaq 100 (+1,66%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione dell'S&P 100 (+1,09%).

La Borsa americana ha così interrotto una serie negativa di tre giorni, grazie al calo dei prezzi del petrolio e dei rendimenti obbligazionari. Il morale degli investitori è migliorato dopo che il presidente Donald Trump ha dichiarato che l'amministrazione si trova nelle "fasi finali" dei negoziati con l'Iran.

Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti beni di consumo secondari (+2,50%), informatica (+1,87%) e materiali (+1,39%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti energia (-2,59%) e beni di consumo per l'ufficio (-0,97%).

Al top tra i giganti di Wall Street, Goldman Sachs (+5,75%), Nike (+4,17%), Boeing (+3,31%) e Sherwin Williams (+2,89%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Chevron, che ha terminato le contrattazioni a -3,00%.

Scivola United Health, con un netto svantaggio dell'1,53%.

Giornata fiacca per Merck, che segna un calo dell'1,09%.

Piccola perdita per Cisco Systems, che scambia con un -0,94%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, ARM Holdings (+15,05%), Advanced Micro Devices (+8,10%), Constellation Energy (+7,90%) e Intel (+7,42%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Intuit, che ha terminato le contrattazioni a -5,29%.

Pesante Analog Devices, che segna una discesa di ben -3,92 punti percentuali.

In rosso Walmart, che evidenzia un deciso ribasso del 2,50%.

Spicca la prestazione negativa di Workday, che scende del 2,11%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti dei mercati statunitensi:

Giovedì 21/05/2026
14:30 USA: PhillyFed (atteso 17,9 punti; preced. 26,7 punti)
14:30 USA: Permessi edilizi (atteso 1,38 Mln unità; preced. 1,37 Mln unità)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 210K unità; preced. 211K unità)
14:30 USA: Apertura cantieri (atteso 1,42 Mln unità; preced. 1,5 Mln unità)
15:45 USA: PMI composito (preced. 51,7 punti)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 51,3 punti; preced. 51 punti)
15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 53,6 punti; preced. 54,5 punti).
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