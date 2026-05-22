Amplifon, sottoscritto integralmente aucap riservato a investitori qualificati per 453 milioni di euro

(Teleborsa) - Si è concluso positivamente il collocamento dei 45,3 milioni di azioni ordinarie Amplifon
di nuova emissione, pari a circa il 20% del capitale sociale (pre-aumento di capitale) del fornitore di soluzioni e servizi per l'udito, per un importo complessivo lordo pari a 453 milioni di euro
, mediante una procedura di accelerated bookbuilding
riservata a investitori qualificati.
Sulla base della domanda raccolta nell'ambito dell'ABB, che ha superato di molte volte l’offerta, il prezzo di emissione delle nuove azioni a seguito del collocamento è stato fissato a 10,00 euro per azione
. Il collocamento sarà regolato, mediante consegna dei titoli e pagamento del corrispettivo, in data 26 maggio 2026.
Le nuove azioni oggetto del Collocamento sono state altresì assegnate agli azionisti Ampliter
e Tamburi Investment Partners
che si erano impegnati a sottoscrivere le nuove azioni per un importo pari, rispettivamente, a 100 milioni e 30 milioni. A esito del collocamento, Ampliter continua ad essere l’azionista di controllo
di Amplifon con una partecipazione pari a circa il 38,69% del capitale sociale e il 70,09% dei diritti di voto.
Come già comunicato, i proventi del collocamento saranno utilizzati integralmente per finanziare la componente monetaria
relativa all'acquisizione del business "Hearing" da GN Store
Nord. Inoltre, la Società ricorda che non prevede ulteriori aumenti di capitale in relazione alla medesima acquisizione
, ad eccezione dell’emissione di 56 milioni di azioni la cui sottoscrizione sarà riservata a GN al momento del perfezionamento dell'operazione. Inoltre, GN ha acconsentito a un vincolo di lock-up
della durata
complessiva fino a 15 mesi dal closing applicabile ai 56 milioni di azioni Amplifon che GN riceverà a tale data. Il lock-up è strutturato in modo scaglionato: meno di circa un terzo delle azioni potrà essere svincolato decorsi 9 mesi dal Closing, mentre le azioni residue saranno svincolate in tranche successive fino alla scadenza definitiva del periodo di lock-up, fissata a 15 mesi.
Il collocamento consente, inoltre, di ampliare la base azionaria istituzionale
della Società, incrementando al contempo il flottante
e la liquidità
del titolo. In particolare, il Collocamento ha l’effetto di incrementare di circa il 28% il flottante sul mercato, arrivando a circa il 59% del capitale.