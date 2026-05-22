Milano
15:10
49.623
+0,92%
Nasdaq
21-mag
29.357
0,00%
Dow Jones
21-mag
50.286
+0,55%
Londra
15:10
10.486
+0,40%
Francoforte
15:10
24.921
+1,28%
Venerdì 22 Maggio 2026, ore 15.26
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Banks
Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Banks
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
22 maggio 2026 - 15.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Performance positiva per l'
indice bancario europeo
, che continua la giornata in aumento dell'1,21% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
Condividi
Leggi anche
Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Banks
Eurozona: andamento rialzista per l'EURO STOXX Banks
Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Banks
EURO STOXX Banks, prevale lo scenario rialzista a Eurozona
Titoli e Indici
Euro Stoxx Banks
+1,15%
Altre notizie
Eurozona: scambi negativi per l'EURO STOXX Banks
Male l'EURO STOXX Banks sul mercato azionario di Eurozona
Eurozona: perdite consistenti per l'EURO STOXX Banks
Eurozona: calo per l'EURO STOXX Banks
Eurozona: performance negativa per l'EURO STOXX Banks
Eurozona: movimento negativo per l'EURO STOXX Banks
Guide
Investimenti alternativi: cosa sapere prima di puntare su arte, vino, orologi e beni da collezione
Gli investimenti alternativi sono forme di investimento diverse da quelle tradizionali, cioè diverse da azioni, obbligazioni, conti deposito e fondi comuni più diffusi.
leggi tutto