Milano 11:37
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Indice IFO Germania in maggio

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Indice IFO Germania in maggio
Germania, Indice IFO in maggio pari a 84,9 punti, in aumento rispetto al precedente 84,5 punti (la previsione era 84,2 punti).
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