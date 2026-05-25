Piazza Affari: acquisti a mani basse su Avio
(Teleborsa) - Grande giornata per l'azienda aerospaziale italiana, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,96%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Avio più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Avio classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 38,01 Euro e primo supporto individuato a 36,77. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 39,25.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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