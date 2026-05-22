Piazza Affari: positiva la giornata per Comer Industries

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,99%.



La tendenza ad una settimana di Comer Industries è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 51,4 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 50,8. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 50,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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