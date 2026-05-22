Appuntamenti macroeconomici del 22 maggio 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Venerdì 22/05/2026
01:30 Giappone: Prezzi consumo, annuale (preced. 1,5%)
08:00 Germania: PIL, trimestrale (atteso 0,3%; preced. 0,2%)
08:00 Germania: Indice GFK (atteso -33,7 punti; preced. -33,3 punti)
08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1,3%; preced. 1,7%)
08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,6%; preced. 0,7%)
08:45 Francia: Fiducia imprese, mensile (atteso 100 punti; preced. 100 punti)
10:00 Germania: Indice IFO (atteso 84,2 punti; preced. 84,4 punti)
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 48,2 punti; preced. 49,8 punti)
16:00 USA: Leading indicator, mensile (atteso -0,1%; preced. -0,6%)
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