TEF 2026, si chiude la quarta edizione: numeri in crescita

Circa 3mila presenze, 170 relatori e oltre 130 realtà coinvolte

(Teleborsa) - Si è conclusa con numeri in significativa crescita la quarta edizione TEF – Taranto Eco Forum che, per tre giorni, ha trasformato la città in un grande laboratorio nazionale di confronto tra istituzioni, imprese, università, centri di ricerca e stakeholder del panorama economico italiano. L’edizione 2026, ospitata nella sede del Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari "Aldo Moro”, ha confermato la crescita del forum sia in termini di partecipazione, sia in qualità dei contenuti, rafforzando il suo posizionamento tra gli eventi più rilevanti del Paese sui temi della transizione. Circa 170 tra speaker e relatori, più di 20 tavole rotonde per connettere un numero che supera le 130 realtà del Paese, tra partner, associazioni e patrocini. Ad animare il programma, alla presenza di circa 3000 partecipanti, vi sono state sessioni tecniche, momenti di approfondimento, una sezione internazionale e incontri dedicati alle nuove tecnologie e alla governance della sostenibilità.



Risultati positivi che sono stati raggiunti anche grazie ai lavori del Comitato Tecnico Scientifico guidato da Vito Felice Uricchio, Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell’area di Taranto. Il coordinatore ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti e consolidati anno dopo anno. L’evento è stato promosso da Eurota ETS, con il presidente Patrick Poggi, e organizzato da Futureventi in collaborazione con RemTech Expo, rappresentato dalla general manager Silvia Paparella. Con il sostegno delle istituzioni europee, nazionali e regionali, il TEF 2026 ha visto la partecipazione di rappresentanti del Parlamento Europeo, del Governo, della Regione Puglia, del Comune di Taranto (co-organizzatore della manifestazione), delle autorità portuali e marittime, del sistema universitario e della comunità scientifica.



"I risultati raggiunti in questa edizione – ha dichiarato Patrick Poggi – sono contemporaneamente il frutto di quanto seminato nelle precedenti edizioni, ma soprattutto il terreno sul quale costruiremo il futuro del TEF, che consolida la sua posizione di evento di riferimento nel settore, appuntamento immancabile per chi vuole confrontarsi, per chi vuole costruire e realizzare progetti concreti, per chi ha a cuore un modello di sviluppo che tenga insieme le nuove frontiere dell’innovazione e della sostenibilità e il benessere delle comunità". "Il TEF 2026 si chiude – ha aggiunto Silvia Paparella – lasciando una visione concreta di futuro. Continuiamo a trasformare le idee in valore per i territori e per le persone". Termina, quindi, un’edizione che conferma il percorso di crescita del TEF e il suo ruolo sempre più centrale nel dibattito nazionale sulla transizione e la sostenibilità.



L’appuntamento è alla prossima edizione, con l’obiettivo di proseguire nel percorso di crescita e di concretizzare i piani strategici discussi in sede.

Condividi

```