Terna, al via lavori per nuovo tracciato elettrodotto Vellezzo Bellini e Certosa di Pavia

(Teleborsa) - Terna avvierà a giugno i lavori nei comuni di Vellezzo Bellini e Certosa di Pavia, per delocalizzare il tratto della linea Garlasco – Tavazzano, che attraversa i due centri abitati, consentendo la demolizione di 6 km di elettrodotto aereo e 28 sostegni. Il nuovo tracciato, frutto di uno specifico Protocollo di Intesa con le amministrazioni locali per la realizzazione dell'elettrodotto Trino-Lacchiarella, si svilupperà per oltre 4km evitando l’interessamento di aree urbanizzate o di sviluppo urbanistico.



Il cantiere si svilupperà in due fasi: la realizzazione della nuova linea entro la fine dell’anno; le demolizioni della precedente entro il primo semestre del 2027. Il piano operativo è stato definito da Terna in coordinamento con l’Amministrazione locale e la Polizia Municipale.



L’opera fa parte del più ampio piano di riassetto della rete elettrica del pavese che coinvolge anche i comuni di Battuda, Marcignago, Trivolzio, Bereguardo, Zerbolò e Garlasco. Una volta completato, genererà un bilancio estremamente positivo per il territorio: a fronte delle realizzazioni verranno infatti smantellati 21 Km di elettrodotti per un totale di 91 sostegni elettrici, garantendo maggiore efficienza e sostenibilità del sistema elettrico locale.

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