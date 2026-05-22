Milano 16:52
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Dow Jones 16:52
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Londra 16:52
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Leading indicator USA (MoM) in aprile

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Leading indicator USA (MoM) in aprile
USA, Leading indicator in aprile su base mensile (MoM) +0,1%, in aumento rispetto al precedente -0,6% (la previsione era -0,1%).
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