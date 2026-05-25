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Analisi Tecnica: EUR/GBP del 24/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 24/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 maggio

Piccolo spunto rialzista per il cross Euro contro la valuta britannica, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,25%.

Lo scenario di medio periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 0,8668. Supporto a 0,8643. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 0,8693.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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