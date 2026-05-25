Analisi Tecnica: EUR/GBP del 24/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 maggio
Piccolo spunto rialzista per il cross Euro contro la valuta britannica, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,25%.
Lo scenario di medio periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 0,8668. Supporto a 0,8643. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 0,8693.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)