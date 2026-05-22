Si confermano in rialzo Milano e gli altri Eurolistini

(Teleborsa) - Si mantengono in frazionale rialzo le principali Borse Europee e Milano viaggia in linea
. Cautamente positivi i futures su Wall Street in scia ai lievi progressi nei colloqui tra la delegazione statunitense e quella iraniana. A Milano guida Avio
, seguita da STM
, Stellantis
con il suo piano al 2030, e Unicredit
. Su Prysmian
HSBC ha alzato
il target price a 170 euro (da 115 euro) evidenziando il forte posizionamento nel ciclo di crescita legato ai data center e all’intelligenza artificiale. Kepler Cheuvreux ha confermato
l'Hold e TP di 10,9 euro su Amplifon
dopo il completamento dell'aumento di capitale mediante ABB definendolo un "elemento positivo per la narrativa azionaria".
Focus sulla riunione dell'Eurogruppo
in cui si è discusso della risposta fiscale allo shock dei prezzi dell'energia. La presidente della Bce, Christine Lagarde, ha esortato i ministri delle finanze della zona euro a tenere sotto controllo la spesa per le misure di sostegno alla crisi energetica
, pena un aumento dei tassi di interesse da parte della Bce. Lagarde ha anche sottolineato che le misure fiscali dovrebbero essere "temporanee, mirate e su misura".
Sul fronte macro, il PIL tedesco del 1° trimestre 2026
che su base tendenziale evidenzia un incremento dello 0,4%, rispetto al +0,3% della stima preliminare, in linea con il +0,4% rilevato nel trimestre precedente.
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,16. Prevale la cautela sull'oro
, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,56%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,21%.
Lieve miglioramento dello spread
, che scende fino a +72 punti base, con un calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,78%. Tra gli indici di Eurolandia
bilancio decisamente positivo per Francoforte
, che vanta un progresso dello 0,74%, guadagno moderato per Londra
, che avanza dello 0,41%, e piccoli passi in avanti per Parigi
, che segna un incremento marginale dello 0,44%.
Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB
dello 0,60%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
fa un piccolo salto in avanti dello 0,60%, portandosi a 52.083 punti.
Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,68%); con analoga direzione, in frazionale progresso il FTSE Italia Star
(+0,51%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Avio
(+3,11%), STMicroelectronics
(+3,01%), Stellantis
(+2,47%) e Unicredit
(+1,81%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Saipem
, che continua la seduta con -2,43%.
Si muove sotto la parità ENI
, evidenziando un decremento dell'1,16%.
Contrazione moderata per Nexi
, che soffre un calo dello 0,93%.
Sottotono Moncler
che mostra una limatura dello 0,73%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Brembo
(+4,53%), Comer Industries
(+3,98%), Technoprobe
(+3,60%) e Carel Industries
(+3,35%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Alerion Clean Power
, che prosegue le contrattazioni a -10,46%.
Si concentrano le vendite su D'Amico
, che soffre un calo del 2,94%.
Vendite su NewPrinces
, che registra un ribasso del 2,51%.
Seduta negativa per Fiera Milano
, che mostra una perdita del 2,07%.