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Si confermano in rialzo Milano e gli altri Eurolistini

Commento, Finanza, Spread
Si confermano in rialzo Milano e gli altri Eurolistini
(Teleborsa) - Si mantengono in frazionale rialzo le principali Borse Europee e Milano viaggia in linea. Cautamente positivi i futures su Wall Street in scia ai lievi progressi nei colloqui tra la delegazione statunitense e quella iraniana. A Milano guida Avio, seguita da STM, Stellantis con il suo piano al 2030, e Unicredit. Su Prysmian HSBC ha alzato il target price a 170 euro (da 115 euro) evidenziando il forte posizionamento nel ciclo di crescita legato ai data center e all’intelligenza artificiale. Kepler Cheuvreux ha confermato l'Hold e TP di 10,9 euro su Amplifon dopo il completamento dell'aumento di capitale mediante ABB definendolo un "elemento positivo per la narrativa azionaria".

Focus sulla riunione dell'Eurogruppo in cui si è discusso della risposta fiscale allo shock dei prezzi dell'energia. La presidente della Bce, Christine Lagarde, ha esortato i ministri delle finanze della zona euro a tenere sotto controllo la spesa per le misure di sostegno alla crisi energetica, pena un aumento dei tassi di interesse da parte della Bce. Lagarde ha anche sottolineato che le misure fiscali dovrebbero essere "temporanee, mirate e su misura".

Sul fronte macro, il PIL tedesco del 1° trimestre 2026 che su base tendenziale evidenzia un incremento dello 0,4%, rispetto al +0,3% della stima preliminare, in linea con il +0,4% rilevato nel trimestre precedente.

L'Euro / dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,16. Prevale la cautela sull'oro, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,56%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,21%.

Lieve miglioramento dello spread, che scende fino a +72 punti base, con un calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,78%.

Tra gli indici di Eurolandia bilancio decisamente positivo per Francoforte, che vanta un progresso dello 0,74%, guadagno moderato per Londra, che avanza dello 0,41%, e piccoli passi in avanti per Parigi, che segna un incremento marginale dello 0,44%.

Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,60%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share fa un piccolo salto in avanti dello 0,60%, portandosi a 52.083 punti.

Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap (+0,68%); con analoga direzione, in frazionale progresso il FTSE Italia Star (+0,51%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Avio (+3,11%), STMicroelectronics (+3,01%), Stellantis (+2,47%) e Unicredit (+1,81%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Saipem, che continua la seduta con -2,43%.

Si muove sotto la parità ENI, evidenziando un decremento dell'1,16%.

Contrazione moderata per Nexi, che soffre un calo dello 0,93%.

Sottotono Moncler che mostra una limatura dello 0,73%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Brembo (+4,53%), Comer Industries (+3,98%), Technoprobe (+3,60%) e Carel Industries (+3,35%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Alerion Clean Power, che prosegue le contrattazioni a -10,46%.

Si concentrano le vendite su D'Amico, che soffre un calo del 2,94%.

Vendite su NewPrinces, che registra un ribasso del 2,51%.

Seduta negativa per Fiera Milano, che mostra una perdita del 2,07%.

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