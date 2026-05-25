Confintesa protagonista al Festival del Lavoro 2026: per salario e contratto giusto





(Teleborsa) - Per un salario e un contratto giusto:ha preso parte alcome main sponsor. La manifestazione si è tenuta dal 21 al 23 maggio presso il Centro congressi La Nuvola a Roma.Ad oggi, spiega il Segretario Generale di Confintesa,, "in Italia abbiamo un articolo della Costituzione, l'articolo 39, che non è stato mai applicato nei commi 02 e 03. Abbiamo un problema per quanto riguarda una definizione oggettiva della rappresentanza sindacale e anche datoriale perché le organizzazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative sono una formula onirica, non una definizione di legge, e noi avremmo bisogno invece di una legge che misuri la rappresentanza in forma oggettiva. Questo purtroppo adesso non c'è".Conine la presenza indal 2023, Confintesa ha partecipato alla manifestazione con uno stand e una serie di iniziative dedicate.Un tema chiave il contratto siglato lo scorso 5 maggio conper le piattaforme digitali di consegna. "La questione deiè molto complessa - ha sottolineato il segretario Prudenzano - Esiste un vuoto contrattuale sulla struttura dei rider che finora è stato coperto soltanto da contratti paralleli. Ma si tratta di contratti che si occupano di magazzinieri e autisti, quindi non adatti al settore". Confintesa ha quindi cercano di coprire uno spazio contrattuale completamente scoperto in questo momento.Il CCNL, già depositato presso il CNEL e il, nasce con l'obiettivo di fornire una disciplina organica a un settore che impiega circa 30 mila lavoratori. La firma del contratto è arrivata in una fase di forte attenzione istituzionale e pubblica sul settore, segnata dai recenti commissariamenti giudiziari di alcune piattaforme internazionali di delivery per fenomeni di caporalato digitale e dalla morte del rider Adnan Salah Elsayed, avvenuta a Torino il 20 aprile scorso durante una consegna.