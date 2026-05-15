4AIM SICAF, Dante Ravagnan nominato AD. Perdita da 1,1 milioni nel 1° trimestre

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di 4AIM SICAF , prima SICAF focalizzata su investimenti in società quotate e quotande su Euronext Growth Milan, ha nominato all'unanimità Dante Ravagnan come nuovo Amministratore Delegato. La nomina si è resa necessaria a seguito delle dimissioni rassegnate da Giovanni Natali, precedente Amministratore Delegato e Direttore Generale nonché Fondatore, in data 11 maggio 2026 per vicende personali.



"Con la conclusione positiva del Progetto Highlander, volge al termine anche un ciclo personale e professionale all'interno del gruppo Ambromobiliare, col quale continuerò a collaborare - ha commentato Natali - Lascio nella convinzione di aver avuto il privilegio di lavorare in un team fantastico supportato da azionisti illuminati".



"Ho partecipato alla vita di 4AIM sino dalla sua costituzione ed è per me un orgoglio ed una responsabilità ricoprire questa carica - ha detto Ravagnan - Ringrazio Piergiuseppe e tutto il CdA di 4AIM per la fiducia accordatami e ringrazio Giovanni, amico e "mentore", con cui mi auguro di continuare a collaborare a lungo".



4AIM SICAF ha anche comunicato che il Risultato della Gestione Investimenti risulta negativo per 0,5 milioni di euro nel primo trimestre 2026, per effetto delle minusvalenze latenti su titoli in portafoglio, e ha registrato perdite da realizzo per 32,3 mila. La società ha conseguito nel primo trimestre un risultato netto negativo di 1 milione di euro. I valori NAV al 31 marzo 2026 del Comparto 1 Quotate e del Comparto 2 Crowdfunding sono pari, rispettivamente, a 79,006 euro e 92,733 euro per azione.

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