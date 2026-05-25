Electrolux, Urso: “Serve un piano Ue per difendere il settore degli elettrodomestici”

(Teleborsa) - "La concorrenza sleale asiatica sta mettendo a rischio una filiera industriale essenziale per l'Europa, quella dell'elettrodomestico. Giovedì, a Bruxelles, porterò la questione all'attenzione del Consiglio Competitività dell'Unione europea, a partire dal confronto con i ministri dei Paesi ancora maggiormente coinvolti nella produzione europea del comparto. Non c'è più tempo da perdere: la Commissione ci ascolti, riconosca questo settore come strategico e, al pari dell'automotive, elabori un Piano per il comparto, che comprenda la revisione del CBAM con l'estensione a questi beni, reciprocità negli standard e strumenti di sostegno, anche europei agli investimenti produttivi e alla domanda". è quanto avrebbe dichiarato, secondo quanto si apprende, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, replicando all'azienda al tavolo Electrolux in corso al Mimit.



"Bene ha fatto Confindustria a denunciare qual è il vero problema: la vertenza Electrolux non è infatti una crisi limitata ai singoli stabilimenti, ma riguarda l'intera industria europea dell'elettrodomestico - avrebbe sottolineato il ministro -. Condivido questa analisi, così come condivido l'appello di APPLiA per la dichiarazione di strategicità del settore. Si può iniziare da subito, anche nell'Industrial Accelerator Act ora all'attenzione del Consiglio e del Parlamento europeo: per questo mi appello ai gruppi politici italiani al Parlamento europeo affinchè agiscano insieme, in modo bipartisan, per inserire l'elettrodomestico tra i settori strategici europei".

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