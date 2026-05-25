Francoforte: scambi al rialzo per Siemens Energy

(Teleborsa) - Balza in avanti il leader delle energie rinnovabili , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,97%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il DAX su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Tecnicamente, Siemens Energy è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 180,3 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 177,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 183,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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