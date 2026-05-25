Lemon Sistemi, si dimettono due consiglieri: avviato processo di cooptazione per i nuovi componenti

(Teleborsa) - Lemon Sistemi , azienda specializzata nella progettazione, fornitura e posa di impianti fotovoltaici, termoidraulici, di accumulo e nella progettazione di soluzioni per l’efficientamento energetico, ha ricevuto le dimissioni, dall’incarico di Consigliere di Amministrazione, da parte di Ciro Aquino - consigliere indipendente, e Salvatore Bommarito, eletti dall’Assemblea degli Azionisti in data 21 maggio 2026.



Le dimissioni dei suddetti Consiglieri, con effetto immediato, sono conseguenza di ulteriori e importanti sopravvenuti impegni professionali, che non consentono il pieno svolgimento dell’incarico.



Il Consiglio di Amministrazione di Lemon Sistemi, che verrà convocato nel breve termine, ha già individuato i nominativi di Salah Al Nasser e Rodolfo Belcastro, quali candidati alla nomina per cooptazione.



Entrambi i profili vantano una consolidata esperienza internazionale maturata in contesti di elevato standing e rappresentano figure in grado di apportare un contributo strategico al percorso di crescita e di internazionalizzazione intrapreso dalla Società.

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