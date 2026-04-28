Biesse, assemblea approva bilancio 2025 e nomina due consiglieri

(Teleborsa) - Si è riunita in data odierna a Pesaro l’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Biesse , presente il 64,54% del capitale

sociale, corrispondente al 76,52% dei diritti di voto esercitabili.



In linea con il percorso di integrazione societaria, l’Assemblea ordinaria ha approvato il bilancio 2025 di Bavelloni, società interamente detenuta e fusa per incorporazione in Biesse a fine febbraio. Tenuto conto che gli effetti giuridici della fusione decorrono dal 1° aprile 2026, l’approvazione del bilancio è stata sottoposta all’Assemblea di Biesse quale società incorporante. I dati principali approvati evidenziano una perdita d’esercizio pari ad Euro 8.701.574 e l’integrale copertura della perdita mediante l’utilizzo delle riserve della medesima società incorporata.



Approvato anche il Bilancio 2025 di Biesse ed il bilancio consolidato senza apportare modifiche rispetto al progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione. In conformità a quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea ha deliberato di non procedere alla distribuzione di alcun dividendo per l’esercizio 2025.



L’Assemblea ha deliberato di coprire la perdita d’esercizio pari a Euro 15.206.361,27 mediante l’utilizzo della riserva straordinaria. E’ stato inoltre deliberato il prelievo dalla medesima riserva di Euro 673.808,74 da destinare alla costituzione della riserva non distribuibile per utili netti su cambi, ove e nella misura richiesta dalla disciplina civilistica applicabile.



L’Assemblea ordinaria ha inoltre deliberato la nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione,- Salvatore Giordano, già nominato per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione in data 1° agosto 2025 e Pier Giorgio Bedogni, già nominato per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione in data 30 settembre 2025 - a seguito delle dimissioni rassegnate nel corso del 2025 dall’Amministratore Delegato Massimo Potenza e dal Consigliere indipendente Massimiliano Bruni.



L’Assemblea ordinaria degli Azionisti ha, infine, approvato un nuovo programma di acquisto e disposizione di azioni proprie,

previa revoca della precedente autorizzazione conferita in data 18 novembre 2024.

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