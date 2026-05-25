Parigi: brillante l'andamento di Eiffage

(Teleborsa) - Bene il gruppo europeo leader nei settori delle costruzioni, concessioni, infrastrutture ed energia , con un rialzo del 2,40%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40 , evidenzia un rallentamento del trend di Eiffage rispetto all' indice di Parigi , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico di Eiffage mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 122,9 Euro con area di resistenza individuata a quota 124,6. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 122.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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