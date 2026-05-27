Parigi: nuovo spunto rialzista per Eiffage
(Teleborsa) - Scambia in profit il gruppo europeo leader nei settori delle costruzioni, concessioni, infrastrutture ed energia, che lievita del 2,96%.
Lo scenario su base settimanale di Eiffage rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 123,4 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 125,9. Il peggioramento di Eiffage è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 121,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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