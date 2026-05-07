Piazza Affari: scambi in positivo per OVS

(Teleborsa) - Bene il leader dell'abbigliamento in Italia , con un rialzo del 2,11%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a OVS rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo della società che commercializza i capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 5,365 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 5,255. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 5,475.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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