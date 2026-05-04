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OVS, aggiornamento sul buyback

Azioni proprie, Finanza
OVS, aggiornamento sul buyback
(Teleborsa) - OVS, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, tra il 27 e il 30 aprile 2026, complessivamente 293.781 azioni ordinarie (pari allo 0,115% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 5,0785 euro, per un controvalore pari a 1.491.968,20 euro.

Al 30 aprile, il leader dell'abbigliamento in Italia ha in portafoglio un totale di 12.008.983 azioni proprie pari al 4,709% del capitale sociale.

Sul listino milanese, intanto, OVS si muove verso il basso e si posiziona a 5,045 euro, con una discesa dello 0,30%.

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