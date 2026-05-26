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Analisi Tecnica: EUR/YEN del 25/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 25/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 maggio

Andamento piatto per il cambio Euro / Yen, che propone sul finale un moderato +0,05%.

Lo status tecnico di medio periodo dell'Euro contro Yen giapponese rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 185,017, mentre i supporti sono stimati a 184,787. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 185,247.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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