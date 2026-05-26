Analisi Tecnica: USD/CAD del 25/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 maggio
Appiattita la performance del cross USD contro "Loonie", che porta a casa un trascurabile -0,06%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 1,3832. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 1,3779. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 1,3751.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)