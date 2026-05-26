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Analisi Tecnica: USD/CAD del 25/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 25/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 maggio

Appiattita la performance del cross USD contro "Loonie", che porta a casa un trascurabile -0,06%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 1,3832. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 1,3779. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 1,3751.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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