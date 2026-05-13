Haiki+: Giorgio Nava nuovo CFO. Federico Malgarini diventa CBDO

(Teleborsa) - Haiki+, holding attiva nel settore dell'ambiente e dell'economia circolare quotata su Euronext Growth Milan, ha annunciato il rafforzamento della squadra manageriale con la nomina di Giorgio Nava come Group Chief Financial Officer. Nava, laureato in Economia, ha maturato 13 anni di esperienza in EY e nell'ultimo quinquennio ha ricoperto ruoli di CFO in Italia presso importanti multinazionali estere, tra cui il Gruppo Tata. Federico Malgarini, attuale CFO dal gennaio 2025, lascia la carica per assumere il ruolo di Chief of Business Development Officer, coordinando tutti i futuri progetti di crescita del Gruppo.



L'AD Giovanni Rosti ha commentato: "Siamo entusiasti di accogliere Giorgio nel nostro team. La sua vasta esperienza in ambito internazionale e la sua visione strategica saranno essenziali per rafforzare la nostra struttura finanziaria e supportare il nostro ambizioso piano di crescita. Il nostro attuale CFO, Ing. Federico Malgarini, che ringraziamo per lo straordinario lavoro svolto fino al rifinanziamento annunciato negli scorsi giorni, rimarrà con noi e assumerà il prestigioso incarico di coordinare tutti i futuri progetti di crescita che il gruppo ha in animo per lo sviluppo del business".



(Foto: Benjamin Child on Unsplash)

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