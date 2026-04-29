IBL Banca rinnova CdA e nomina AD Alessandro Decio. Mario Giordano diventa presidente

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di IBL Banca, intermediario specializzato nei finanziamenti tramite cessione del quinto, ha deliberato la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2028. Mario Giordano - attuale AD e azionista al 50% - assume la carica di Presidente, garantendo la continuità di governance e favorendo, nel nuovo ruolo, i processi di integrazione e l'attuazione delle priorità strategiche. Alessandro Decio è chiamato a ricoprire la carica di Amministratore Delegato. Vice Presidente vicario è Franco Masera.



L'Assemblea ha inoltre approvato il bilancio consolidato 2025. Il margine di interesse è cresciuto del 32,6% a 197,5 milioni di euro. L'esercizio si è chiuso con un utile netto che ha raggiunto 86,5 milioni di euro. L'attivo di bilancio si attesta a 10,3 miliardi di euro, mentre il patrimonio netto sale a 570 milioni di euro. I principali indicatori patrimoniali, che confermano un profilo di solidità, vedono il CET1 ratio pari al 13,4% e il Total Capital Ratio al 15,2%, livelli ampiamente superiori ai requisiti regolamentari.



"Il nuovo assetto di vertice è coerente con il percorso di sviluppo che abbiamo avviato nell'ultimo quinquennio e con i traguardi raggiunti - ha dichiarato Mario Giordano - Il nostro obiettivo è proseguire nell'evoluzione del modello specialistico che ci contraddistingue, focalizzato su segmenti ad alto potenziale. In questo contesto si inserisce l'ingresso di Alessandro Decio, a cui rivolgiamo il nostro benvenuto: un manager di comprovata esperienza, che rafforzerà la squadra apicale contribuendo alla creazione di valore per il gruppo".



"Quella di IBL Banca è una delle più belle storie imprenditoriali di crescita e di successo negli ultimi anni in Italia, nel mondo finanziario - ha commentato Alessandro Decio - È un onore entrare a farne parte con l'obiettivo di proseguire con convinzione un percorso di crescita diversificata, sostenibile e attenta, con il supporto degli azionisti e la guida di Mario Giordano e Franco Masera, alla base dei successi di IBL in questi anni".



Il nuovo CdA di IBL Banca in carica per il triennio 2026-2028 risulta così composto: Mario Giordano, Presidente; Antonio d'Amelio, Vice Presidente; Franco Masera, Vice Presidente vicario; Alessandro Decio, Amministratore Delegato; Carlo d'Amelio, Consigliere; Rosa Cervellione, Consigliera; Elizabeth Simonpietro Salini, Consigliera; Francesca di Donato, Consigliera Indipendente; Leonardo Rubattu, Consigliere Indipendente; Fabrizio Viola, Consigliere Indipendente.

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