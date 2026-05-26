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Gruppo FS, Donnarumma: "Metà delle nuove nomine dirigenziali al femminile"

Economia, Sostenibilità, Trasporti
Gruppo FS, Donnarumma: "Metà delle nuove nomine dirigenziali al femminile"
(Teleborsa) - Il Gruppo FS mantiene il suo impegno a favore delle pari opportunità, della valorizzazione delle competenze e della qualità della leadership sempre più inclusiva, equa e orientata al merito. In questa direzione, metà delle assunzioni quest'anno ha riguardato donne, contro il 26% registrato a gennaio 2025 e successivamente attestatosi al 42%.

La presenza femminile nei ruoli manageriali del Gruppo ha raggiunto il 33% nel 2025, confermando l’evoluzione di una cultura aziendale attenta all’inclusione, alla crescita professionale e alla promozione delle diversità come leva strategica di sviluppo.

"Valorizzare il talento femminile nei ruoli di responsabilità non è secondario. È una scelta manageriale e culturale che riguarda la qualità della nostra leadership e la capacità di riconoscere il merito", ha dichiarato l’ Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS, Stefano Antonio Donnarumma.

"Metà delle nuove nomine dirigenziali è al femminile, - ha ricordato l'Ad - un risultato concreto dell’impegno del Gruppo nel garantire pari opportunità di emersione del talento in tutte le fasi del percorso professionale, favorendo un accesso equo ai percorsi di carriera, formazione e sviluppo. La trasformazione del Gruppo FS passa certamente dagli investimenti, dalle infrastrutture, dall’innovazione e dalla tecnologia, ma soprattutto dalle persone e dalla capacità di costruire una leadership inclusiva, capace di guidare il cambiamento e affrontare le sfide del futuro”.

La valorizzazione delle competenze e delle unicità rappresenta un elemento centrale nella strategia del Gruppo FS, volta a consolidare un modello di leadership sostenibile e orientato alla creazione di valore per il Paese.
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