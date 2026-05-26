Generali: collocato con successo bond subordinato da 750 milioni

(Teleborsa) - Generali ha collocato nella giornata odierna un nuovo prestito obbligazionario Tier 2 denominato in euro con scadenza a giugno 2037, la cui sottoscrizione è destinata a investitori istituzionali, avente un importo complessivo di € 750 milioni.



I Titoli saranno emessi ai sensi del programma EMTN di Generali da €15.000.000.000.



In fase di collocamento dei Titoli, sono stati raccolti ordini superiori a € 1,5 miliardi, oltre 2 volte l’offerta, ricevuti da una base altamente diversificata di circa 128 investitori istituzionali, confermando la forte reputazione del Gruppo sul mercato.



HSBC Continental Europe ha agito in qualità di Sole Global Coordinator e Joint Lead Manager. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo S.p.A., Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Société Générale e UniCredit Bank GmbH hanno agito in qualità di Joint Lead Managers.



Il Group CFO di Generali, Cristiano Borean, ha commentato: "L’emissione obbligazionaria odierna è pienamente coerente con il nostro approccio proattivo alla gestione del profilo di debito. Questa operazione completa il rifinanziamento di tutte le nostre scadenze subordinate ammissibili ai fini dell’inclusione tra i Fondi Propri fino a giugno 2028 e prolunga ulteriormente la durata media del nostro debito. Il successo del collocamento, in un contesto di mercato volatile, conferma ancora una volta la solida posizione finanziaria del Gruppo e la fiducia della comunità degli investitori istituzionali nel nostro piano strategico 'Lifetime Partner 27: Driving Excellence".

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